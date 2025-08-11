Tuttosport.com

Torino, sondaggio per Nagida: idea per il vice Biraghi

Primi contatti tra il club granata e il Rennes per il terzino sinistro: Vagnati cerca un difensore di prospettiva, il camerunense corrisponde all’identikit tracciato
Andrea Piva e Marco Bonetto
1 min
Da un punto di vista puramente numerico, per il Torino oggi non è una priorità l’arrivo di un terzino sinistro: il titolare in quel ruolo c’è ed è Cristiano Biraghi, ma su quella corsia può giocare anche Valentino Lazaro e, in caso di emergenza, pure Adam Masina (anche se quest’ultima viene preferito come centrale). Un altro interprete del ruolo comunque arriverà e Davide Vagnati ha anche da tempo tracciato l’i

