Zapata, l’incubo è finito. Ora sogna l’Inter a San Siro

La convocazione del colombiano, nello stadio del ko del 5 ottobre, sarebbe la chiusura di un cerchio
Ivana Crocifisso
1 min
Zapata, l'incubo è finito. Ora sogna l'Inter a San Siro
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Chissà se al momento del sorteggio del calendario Duvan Zapata ha pensato a quanto sarebbe stato importante tornare a riassaporare la Serie A proprio lì, dove quel maledetto 5 ottobre si era interrotto il suo campionato. Era inizio giugno, la squadra già in vacanza, lui al Filadelfia, a cominciare la sua rincorsa verso un rientro che nella più rosea delle aspettative sarebbe stato a settembre inoltrato. Nessuna data, nessuna fretta

