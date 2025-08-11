Zapata, l’incubo è finito. Ora sogna l’Inter a San Siro

Chissà se al momento del sorteggio del calendario Duvan Zapata ha pensato a quanto sarebbe stato importante tornare a riassaporare la Serie A proprio lì, dove quel maledetto 5 ottobre si era interrotto il suo campionato. Era inizio giugno, la squadra già in vacanza, lui al Filadelfia, a cominciare la sua rincorsa verso un rientro che nella più rosea delle aspettative sarebbe stato a settembre inoltrato. Nessuna data, nessuna fretta