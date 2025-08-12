Tuttosport.com

Torino, ora Elmas è a rischio: c’è il Napoli

Il club campano valuta il ritorno del macedone. Vagnati non ha ancora trovato l’intesa con il Lipsia, ora potrebbe essere superato da Manna
Andrea Piva
1 min
Torino, ora Elmas è a rischio: c’è il Napoli© Marco Canoniero
Torino

TORINO - Le alte richieste economiche del Lipsia per il cartellino di Eljif Elmas (i tedeschi chiedono 18 milioni) non sono l’unico ostacolo nella trattativa per il ritorno del macedone sotto la Mole. Ce n’è anche un altro che è sorto nelle ultime ore e non è di poco conto: il Napoli. La società campana, infatti, ha iniziato a pensare a un ritorno di colui che è stato uno dei protagonisti dello s

