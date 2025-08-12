Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Baroni pensa a un Toro con un doppio modulo

Non c’è solo il 4-2-3-1: in allenamento si lavorerà sempre di più anche sul 4-3-3 per proteggere meglio la difesa. La chiave può essere Ilic play
Marco Bonetto
1 min
Torinobaroni
Baroni pensa a un Toro con un doppio modulo© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

La vera svolta augurabile, a questo punto, sarebbe vedere un Torino (inteso come società) capace di rivedere alcune strategie sul mercato e di risolvere una buona volta alcune lacune già vecchie per il calendario iper-accelerato del calcio professionistico, ma destinate ora a diventare persino annose. Ecco, invece di nascondere la polvere sotto il tappeto, non sarebbe male se Cairo e Vagnati aggiustassero una buona volta le fasce difensive, prima di tutto. Comin

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte