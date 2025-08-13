Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Toro, Ciammaglichella e Mullen ai saluti: valigie in mano, ecco per dove

I due talenti pronti a partire per trovare spazio. Le scelte per Baroni
Paolo Pirisi
1 min
Toro, Ciammaglichella e Mullen ai saluti: valigie in mano, ecco per dove© LAPRESSE
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

La valorizzazione dei giovani di proprietà non può passare solo dalle mani di Marco Baroni. Concetto molto chiaro in casa Toro, che in queste settimane ha l'agenda fitta di appuntamenti con diversi club di serie minori per cercare di collocare i talenti che in granata non potrebbero trovare lo spazio di cui hanno bisogno. I primi destinati a partire sono Alessio Cacciamani e Come Bianay Balcot. Ragazzi di prospettiva, nei quali il Toro crede

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte