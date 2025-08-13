Toro, Ciammaglichella e Mullen ai saluti: valigie in mano, ecco per dove

La valorizzazione dei giovani di proprietà non può passare solo dalle mani di Marco Baroni. Concetto molto chiaro in casa Toro, che in queste settimane ha l'agenda fitta di appuntamenti con diversi club di serie minori per cercare di collocare i talenti che in granata non potrebbero trovare lo spazio di cui hanno bisogno. I primi destinati a partire sono Alessio Cacciamani e Come Bianay Balcot. Ragazzi di prospettiva, nei quali il Toro crede