Perciun 2029, il Toro blinda il talento. Ora la partenza per valorizzarlo

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Il rinnovo firmato fino al 2029 (con opzione per un altro anno) ripaga di tanti sacrifici. Anche perché l'anno di Sergiu Perciun non è sempre stato semplice. Poco più di 12 mesi fa si presentava in ritiro con la prima squadra da outsider, ma in tempi rapidissimi è riuscito a dare ottimi riscontri a Paolo Vanoli. Il tecnico in lui ha subito visto qualcosa. Un tocco, uno sguardo, una corsa e un p
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi