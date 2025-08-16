"Zapata insieme a Simeone: la coppia d'attacco Toro funzionerà"  

TORINO - È il giocatore al quale il Torino si è aggrappato nei momenti più difficili della sua storia recente. A suon di gol Rolando Bianchi ha saputo conquistare una piazza che gli è rimasta nel cuore, diventando per lui una seconda casa. Settantasette gol in tutte le competizioni gli hanno consentito di entrare nella top ten degli attaccanti più prolifici in maglia granata. A pochi giorni dal debutto stagionale del Torino, l’ex capitano ha analizzato le prospettive della squadra con un occhio particolare al reparto offensivo, quello che ha ritrovato Zapata e che ha accolto Simeone.
Come giudica l’arrivo di Simeone? È il momento giusto per il Cholito al Torino?
«È un profilo che ha un vissuto, che ha qualità. Se sia arrivato al momento giusto non lo so perché quello dipende da tanti fattori, è tutto un insieme di cose che poi permette all’attaccante di esprimersi al massimo. La resa dell’attaccante dipende anche dalla squadra e se la squadra è propositiva l’attaccante ne beneficia. Sono curioso di vedere come si sposerà con Zapata…».
Si aspetta che Baroni li schieri insieme?
«Nel 4-2-3-1 Simeone lo si può schierare come sottopunta, non è impensabile e non credo sia impossibile una convivenza con Zapata. Certo, non parliamo di un trequartista, non ha quelle caratteristiche, ma in questo sistema di gioco votato a cercare il gol occorre anche essere camaleontici nella gestione delle partite. A volte si ha bisogno di più peso, altre di più qualità, altre ancora di giocatori con certe caratteristiche. In questo modo a seconda dell’avversaria si hanno alternative e si può trovare la soluzione ideale per ottenere il massimo del rendimento».
A proposito: quanto è importante il ritorno di Duvan?
«Lo scorso anno è stato palese quanto sia mancato al Toro e quante difficoltà la squadra abbia avuto in sua assenza. Zapata è un attaccante che sposta gli equilibri, che dà struttura, che porta gol, che dà profondità e presenza nell’area avversaria, mette in difficoltà le difese».
L'esonero di Vanoli e l'arrivo di Baroni
Per l’attacco il Torino è posto così?
«Secondo me servirebbe un altro attaccante, un profilo giovane, più gestibile, da poter usare come jolly, che sia un’alternativa. Il 21enne Corona del Palermo, per fare un esempio, ha colpito anche Pep Guardiola nell’amichevole contro il City. il Torino lo aveva in casa... (in prestito nel 2022-’23, ndr) e in passato è stato già fatto un errore con Lucca… Con i giovani bisogna sempre fare un certo tipo di lavoro perché il risultato è un aspetto secondario. Quello che conta è l’aspetto finale, quindi osservare un giocatore, vedere se c’è stata una crescita costante o un picco di crescita, o un calo e capire come aiutarlo e farlo arrivare al proprio massimo, alla sua completezza di giocatore».
È cambiata nel calcio italiano l’attenzione verso i giovani?
«A livello di normative stiamo facendo degli errori, pensando di far giocare i giovani per forza. Non è così, se il giovane è forte gioca, se ha qualcosa in più degli altri lo vedi subito, te ne accorgi immediatamente».
Crede che il Torino visto finora nelle amichevoli sia tatticamente troppo sbilanciato?
«La coperta, con un tipo di gioco offensivo, può risultare corta, perché è normale scoprirsi un po’. L'importante è avere giocatori in fase difensiva che leggano le situazioni e che riescano a percepire il pericolo. Non devono farlo solo i difensori, questo è logico, ma credo che quello di Baroni sia un sistema di gioco equilibrato, normale che serva del tempo ai giocatori per riuscire a far propri certi meccanismi».
Si aspettava l’esonero di Vanoli?
«Non so quali fossero le prospettive e gli obiettivi della sua squadra, il campionato è stato discreto e la crescita dei ragazzi c’è stata. Alla fine la valutazione arriva sempre in base ai risultati, sono quelli il giudice spietato di ogni tecnico».
E di Baroni cosa pensa?
«È stato preso un allenatore esperto che ha dei valori importanti. Anche nel suo caso sarà fondamentale il campo e quello che la squadra otterrà».
Il mercato e l'Europa
Il Torino ha venduto due leader, Milinkovic-Savic e Ricci. I nuovi acquisti saranno all’altezza?
«Quando Vanja è arrivato era abbastanza sconosciuto, poi col tempo è diventato un leader. Lo stesso vale per Ricci che era una scommessa. Ora il paragone sembra non reggere, ma era accaduto anche con loro. Chissà che poi il Torino non si ritrovi in casa giocatori in grado di dare ancora di più».
La corsa all’Europa: gap sempre difficile da colmare?
«Mi viene da pensare ai risultati che il Toro ha raccolto questa estate, tre sconfitte contro squadre come Monaco e Valencia che hanno avuto difficoltà nei rispettivi campionati. Poi, certo, dobbiamo proiettarci sulla A che è diversa, per cui il paragone è difficile; diciamo che tutto è migliorabile, qualcosa col lavoro, altro con il mercato».
TORINO - È il giocatore al quale il Torino si è aggrappato nei momenti più difficili della sua storia recente. A suon di gol Rolando Bianchi ha saputo conquistare una piazza che gli è rimasta nel cuore, diventando per lui una seconda casa. Settantasette gol in tutte le competizioni gli hanno consentito di entrare nella top ten degli attaccanti più prolifici in maglia granata. A pochi giorni dal debutto stagionale del Torino, l’ex capitano ha analizzato le prospettive della squadra con un occhio particolare al reparto offensivo, quello che ha ritrovato Zapata e che ha accolto Simeone.
Come giudica l’arrivo di Simeone? È il momento giusto per il Cholito al Torino?
«È un profilo che ha un vissuto, che ha qualità. Se sia arrivato al momento giusto non lo so perché quello dipende da tanti fattori, è tutto un insieme di cose che poi permette all’attaccante di esprimersi al massimo. La resa dell’attaccante dipende anche dalla squadra e se la squadra è propositiva l’attaccante ne beneficia. Sono curioso di vedere come si sposerà con Zapata…».
Si aspetta che Baroni li schieri insieme?
«Nel 4-2-3-1 Simeone lo si può schierare come sottopunta, non è impensabile e non credo sia impossibile una convivenza con Zapata. Certo, non parliamo di un trequartista, non ha quelle caratteristiche, ma in questo sistema di gioco votato a cercare il gol occorre anche essere camaleontici nella gestione delle partite. A volte si ha bisogno di più peso, altre di più qualità, altre ancora di giocatori con certe caratteristiche. In questo modo a seconda dell’avversaria si hanno alternative e si può trovare la soluzione ideale per ottenere il massimo del rendimento».
A proposito: quanto è importante il ritorno di Duvan?
«Lo scorso anno è stato palese quanto sia mancato al Toro e quante difficoltà la squadra abbia avuto in sua assenza. Zapata è un attaccante che sposta gli equilibri, che dà struttura, che porta gol, che dà profondità e presenza nell’area avversaria, mette in difficoltà le difese».