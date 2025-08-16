"Zapata insieme a Simeone: la coppia d'attacco Toro funzionerà"  

L'esonero di Vanoli e l'arrivo di Baroni

Per l’attacco il Torino è posto così?

«Secondo me servirebbe un altro attaccante, un profilo giovane, più gestibile, da poter usare come jolly, che sia un’alternativa. Il 21enne Corona del Palermo, per fare un esempio, ha colpito anche Pep Guardiola nell’amichevole contro il City. il Torino lo aveva in casa... (in prestito nel 2022-’23, ndr) e in passato è stato già fatto un errore con Lucca… Con i giovani bisogna sempre fare un certo tipo di lavoro perché il risultato è un aspetto secondario. Quello che conta è l’aspetto finale, quindi osservare un giocatore, vedere se c’è stata una crescita costante o un picco di crescita, o un calo e capire come aiutarlo e farlo arrivare al proprio massimo, alla sua completezza di giocatore».



È cambiata nel calcio italiano l’attenzione verso i giovani?

«A livello di normative stiamo facendo degli errori, pensando di far giocare i giovani per forza. Non è così, se il giovane è forte gioca, se ha qualcosa in più degli altri lo vedi subito, te ne accorgi immediatamente».



Crede che il Torino visto finora nelle amichevoli sia tatticamente troppo sbilanciato?

«La coperta, con un tipo di gioco offensivo, può risultare corta, perché è normale scoprirsi un po’. L'importante è avere giocatori in fase difensiva che leggano le situazioni e che riescano a percepire il pericolo. Non devono farlo solo i difensori, questo è logico, ma credo che quello di Baroni sia un sistema di gioco equilibrato, normale che serva del tempo ai giocatori per riuscire a far propri certi meccanismi».



Si aspettava l’esonero di Vanoli?

«Non so quali fossero le prospettive e gli obiettivi della sua squadra, il campionato è stato discreto e la crescita dei ragazzi c’è stata. Alla fine la valutazione arriva sempre in base ai risultati, sono quelli il giudice spietato di ogni tecnico».



E di Baroni cosa pensa?

«È stato preso un allenatore esperto che ha dei valori importanti. Anche nel suo caso sarà fondamentale il campo e quello che la squadra otterrà».