Toro, c'è anche il mistero Ilkhan da risolvere: di nuovo sul mercato

Il centrocampista è nuovamente sul mercato dopo 3 anni poco fortunati
Paolo Pirisi
1 min
Torinoilkhan
Toro, c'è anche il mistero Ilkhan da risolvere: di nuovo sul mercato
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Gli serve altro tempo. E fortunatamente la carta d’identità gli sorride: si parla, pur sempre, di un centrocampista classe 2004. A 21 anni (non occupa spazi in lista e quindi non ne potrebbe neanche liberare) c’è ancora spazio per confermare le grandi impressioni che hanno portato Davide Vagnati a puntare su di lui nell’estate 2022. Emirhan Ilkhan, però, cerca squadra. O meglio, il Toro intende trovargli una sistemazione

