Torino, difesa sotto esame già alla prima uscita: da 10 gare è battuta

In tutte le amichevoli estive i granata hanno subito almeno una rete. L’ultimo clean sheet risale al 23 aprile con l’Udinese. Gli interpreti sono gli stessi della scorsa stagione, l’unica eccezione è Ismajli, ma ora è infortunato