Baroni, l'equilibrio Toro e la novità con Simeone: "Non lo escludo"

TORINO - Al Torino di Marco Baroni basta la rete di Vlasic per archiviare il Modena 1-0 ed avanzare nel tabellone della Coppa Italia. Le parole dell'allenatore granata ai microfoni di Sportmediaset nel post-partita: "La cosa più importante è il secondo tempo, la squadra ha reagito a un primo tempo dove non avevamo le giuste distanze. Abbiamo poi corretto qualcosa, è chiaro che in questo momento ci sono anche tante situazioni che non influiscono sia sulla qualità del gioco e anche sulla qualità di alcuni giocatori, eravamo particolarmente sporchi nella gestione della palla, però il secondo tempo abbiamo corretto qualcosa e la squadra è rientrata con un altro piglio, ha avuto una migliore gestione e siamo comunque contenti della vittoria. Con Ilkahn più equilibrio? Sì, abbiamo sistemato le distanze, eravamo lunghi, un po' larghi, i centrocampisti non riuscivano bene a entrare nel gioco, avevamo una costruzione lenta, un po' diversi fattori sono da sistemare, però la squadra anche nei momenti di difficoltà ha saputo comunque soffrire e poi con il secondo tempo ho fatto tutte le altre partite".

"Sarà la stagione di Casadei"

Baroni ha proseguito: "Sarà la stagione di Casadei? Sicuramente, Cesare è un ragazzo che si deve centrare nel ruolo, sta trovando sempre di più continuità, è un ragazzo, lo sapete benissimo, poi il suo percorso, è andato all'estero, non ha avuto tante partite addosso, quindi le deve trovare, deve aumentare il suo bagaglio proprio esperienziale di partita, di gara, noi lo aiuteremo sicuramente a centrarsi perché è un ragazzo che ha qualità, ha fisicità, la deve sfruttare stando dentro la partita, dentro il gioco, ma non solo lui, anche gli altri, la cosa importante è che la squadra piano piano trovi una sua identità, stiamo lavorando, sappiamo delle difficoltà, sono arrivati dei ragazzi da poco tempo, siamo ancora in costruzione di gioco, di lavoro, però la prestazione, anche sotto l'aspetto temperamentale, perlomeno in questo, la squadra non l'ha toppata, non l'ha sbagliata".

Le parole su Simeone

Infine, sulla possibilità di vedere due punte insieme con l'arrivo di Simeone: "Non lo escludo perché ho tre giocatori bravi, devono trovare la condizione, ancora non tutti sono in condizione, gli stiamo dando anche il tempo necessario per uscire dall'infortunio, sta sempre meglio, deve trovare ritmo, partita, quella mobilità che gli serve, quando tutti e tre staranno bene non escludo perché i giocatori bravi vanno messi in campo".