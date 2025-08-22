Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Ecco Asllani: il Toro ha il regista

Il neoacquisto agirà davanti alla difesa nel 4-3-3, ma sarà molto utile anche nel caso in cui dovessero essere adottati altri sistemi di gioco
Andrea Piva 
1 min
Ecco Asllani: il Toro ha il regista© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - La partita contro il Modena ha certificato in maniera chiara quella che era un’impressione lasciata dalle amichevoli estive: il Torino non è pronto (o almeno non lo è ancora) per il 4-2-3-1, per supportare quattro calciatori offensivi in campo simultaneamente. L’ingresso di Emirhan Ilkhan e il passaggio al 4-3-3 hanno cambiato il corso della gara e, prima di lasciare lo stad

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte