Toro, la carica dei 1500: a San Siro contro l'Inter con la forza dei tifosi granata

La squadra di Baroni è pronta all'esordio stagionale contro la formazione di Chivu spinta da suoi sostenitori che arriveranno numerosi in trasferta
2 min
Toro, la carica dei 1500: a San Siro contro l'Inter con la forza dei tifosi granata © Manuela Viganti/Ag. Aldo Liverani sas
C'è entusiasmo intorno al Torino di Marco Baroni che lunedì farà il suo debutto in campionato nel posticipo contro l'Inter. Il club di via Viotti ha annunciato che sono state superate le 1500 presenze nel settore ospiti di San Siro, con il Meazza che avrà così un bel colpo d'occhio granata. Ci sono ancora tre giorni di tempo per acquistare i tagliandi nel terzo anello blu al costo di 10 euro.

Torino-Inter, accordo sul mercato

Le due squadre faranno il loro esordio nel massimo campionato italiano nel posticipo del lunedì sera alle ore 20:45. Inter e Torino si sono già "incontrate" in questi ultimi giorni per definire il passaggio in granata di Asllani: il centrocampista albanese arriva con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di € col diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Baroni potrà così schierare il regista davanti alla difesa nel suo 4-3-3, facendo giocare ai suoi fianchi due mezzali di inserimento come Cesare Casadei e Tino Anjorin. Nell'Inter il nazionale albanese è stato chiuso da Hakan Calhanoglu, ma ha potuto acquisire una buona esperienza anche in campo internazionale, nonostante non fosse un titolarissimo.

 

