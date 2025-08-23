Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Toro, Primavera in campo: Fioratti punta sui migliori dell'esordio

Dopo il ko con la Fiorentina arriva il Napoli: su chi conta il tecnico per partire dall'inizio
Paolo Pirisi
1 min
TorinoprimaveraFioratti
Toro, Primavera in campo: Fioratti punta sui migliori dell'esordio © LAPRESSE
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

La sconfitta contro la Fiorentina è ormai alle spalle. Il Toro riparte dal buon secondo tempo disputato al Viola Park: con più coraggio e personalità la squadra ha dimostrato di saper fronteggiare un osso durissimo come i viola. In parità numerica i granata hanno cercato in tutti i modi di cambiare l'inerzia dopo lo 0-2 del primo tempo, salvo poi soccombere dopo l'espulsione di Carrascos

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte