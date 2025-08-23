Toro, Primavera in campo: Fioratti punta sui migliori dell'esordio

La sconfitta contro la Fiorentina è ormai alle spalle. Il Toro riparte dal buon secondo tempo disputato al Viola Park: con più coraggio e personalità la squadra ha dimostrato di saper fronteggiare un osso durissimo come i viola. In parità numerica i granata hanno cercato in tutti i modi di cambiare l'inerzia dopo lo 0-2 del primo tempo, salvo poi soccombere dopo l'espulsione di Carrascos