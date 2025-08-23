Tuttosport.com

Toro, dopo Asllani c'è abbondanza. E su Ilic piomba il West Ham

È fatta per il passaggio in prestito di Bianay Balcot alla Juve Stabia, In uscita pure Tameze, Sazonov e Dembélé
Ivana Crocifisso
1 min
Toro, dopo Asllani c'è abbondanza. E su Ilic piomba il West Ham© Marco Canoniero
Torino

Torino

TORINO - Non solo mercato in entrata: gli ultimi giorni della sessione estiva saranno utili al Torino anche per perfezionare le uscite, dovendo Davide Vagnati sfoltire una rosa nella quale in alcuni ruoli ci sono giocatori in esubero. In Inghilterra - come riportato da The Guardian - il West Ham avrebbe manifestato il proprio interesse nei confronti di Ivan Ilic. Una situazione particolare quella del serbo che, prima che

