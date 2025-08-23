Torino, Simeone si presenta e ringrazia Cairo: "Mi cercava da tempo. Il primo gol? Lo immagino così"

"Sono arrivato da dieci giorni, ho tanto fuoco dentro: voglio iniziare questa nuova avventura, venire al Toro è la scelta giusta". Queste le parole di Giovanni Simeone , intervenuto sui canali ufficiali del club per fare il punto sulla sua nuova avventura con la maglia del Torino. L'attaccante classe '95, ha lasciato Napoli per unirsi in prestito ( con obbligo di riscatto ) alla corte di Marco Baroni . Il Cholito si è detto entusiasta dell'arrivo in granata, immaginando già il primo gol al Grande Torino: " Quando sono entrato nel centro sportivo mi ha sorpreso quanto la società ci tiene ai calciatori. Percepisco grande energia al Filadelfia, si sente che c’è un’aria diversa. Sono contento di stare in un posto dove ci sono stati tanti grandi calciatori che hanno vinto tanto e per me è un onore essere in un posto così speciale. Sono in Italia da molti anni e ho sempre cercato di prendere qualcosa dalle esperienze e dalle persone nei club in cui ho giocato. Grazie a questo posso trasmettere ciò che ho imparato. Se devo immaginare il primo gol al Grande Torino? Un gol di cattiveria, di grinta". L'agenda del Torino - già reduce dal successo al primo turno di Coppa Italia contro il Modena, prevede il debutto in campionato contro l'Inter di Cristian Chivu in programma il 25 agosto a San Siro.

Simeone: "Cairo mi cercava da tempo"

Queste le parole dell'ex Napoli: "Il presidente Cairo mi cerca da tempo e quando mi ha chiamato questa estate sapevo che era arrivato il momento giusto. Ho sentito il direttore, è stata la scelta giusta da fare. Sono davvero molto contento e ho molto fuoco dentro di me che non vedo l’ora di riversare in campo. In questa sessione di mercato tante squadre mi hanno cercato, ci sono stati momenti in cui ho pensato di rimanere a Napoli ma quando ho parlato con Cairo e Vagnati ho capito che volevo cambiare e venire a Torino era la scelta che dovevo fare. E’ un posto dove serve grinta, Torino è sempre stata una squadra grintosa e posso dare tanto su questo aspetto. Il debutto contro il Modena è stato emozionante, c’era anche mio padre che dopo aver perso il giorno prima è venuto comunque a vedermi e questo mi fa sentire bene, fa capire quanto sia importante il rapporto padre-figlio".