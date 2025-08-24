Tuttosport.com

Oristanio e Fortini: segnali Toro

Il Venezia ha escluso il fantasista dai convocati per la gara col Bari, concorrenza per il terzino ma lui preferisce i granata
Andrea Piva e Nicolò Schira
1 min
Oristanio e Fortini: segnali Toro© LAPRESSE
Torino

Torino

Niccolò Fortini vota Toro. Il gioiellino della Fiorentina fa gola a diversi club italiani e appare pronto a vivere un’altra stagione in prestito lontano dalla casa madre viola, dove nel suo ruolo ci sono già Gosens e Parisi a chiudergli gli spazi. Motivo per cui il classe 2006 appare pronto a migrare altrove per trovare spazio e cercare così di giocare con maggior continuit&agrav

