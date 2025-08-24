Baroni e gli obiettivi Toro: "Proveremo ad alzare l'asticella". Su Asllani, Chivu e l'Inter...

" L’obiettivo stagionale? Non amo le griglie. L'obiettivo è quello di migliorare quanto fatto lo scorso anno e costruire una squadra che abbia prospettiva e guardi avanti con fiducia. Poi nel corso della stagione, vedremo se si alzerà l'asticella" . Così Marco Baroni presenta la trasferta di San Siro contro l'Inter di Cristian Chivu , valida per la prima giornata di campionato. Il Torino si presenta all'appuntamento reduce dal successo al primo turno di Coppa Italia contro il Modena , ma con ancora tante incertezze sul fronte difensivo , emerse soprattutto nel corso dei test prestagionali. Il calendario di Giovanni Simeone e compagni - sabato 23 l'ex Napoli si è presentato ai canali ufficiali del club - prevede poi la sfida interna contro la Fiorentina in programma alle ore 18.30 di domenica 31 agosto. Queste le parole del tecnico: " Maripan ? Sta bene, per me è un titolarissimo. Mi piace guardare la squadra con 22 titolari, Coco e Masina hanno fatto bene in coppa. Maripán sarà dei nostri. Centrocampo a 2 o a 3? Vediamo, c'è ancora una seduta importante. Devo valutare alcuni giocatori: una condizione è che, nella struttura della squadra, il doppio esterno e la difesa a quattro non cambiano. A centrocampo un vertice alto e uno basso in funzione dell'avversario. L’attacco? Con me gli attaccanti hanno fatto spesso ottime stagioni. Quando avremo la possibilità di avere tutti in forma, gli attaccanti li voglio in campo. Nel lavoro, dovremo andare duramente per metterli in condizione: il peso offensivo non è solo dell'attacco, ma di tutta la squadra".

Baroni: "Puntiamo molto su Adams"

"Asllani? Domani non ci sarà - ha risposto in merito all'operazione prossima a portare in granata il centrocampista classe 2002 - . Dalla squadra voglio la prestazione. Giochiamo contro i più bravi, guardando il percorso degli ultimi anni e i giocatori che stanno insieme da tanti anni. Non deve essere un timore, ma una leva in più per misurarci. Sappiamo che ci saranno difficoltà, le affronteremo di squadra con equilibrio e compattezza. Voglio una prestazione sotto tutti gli aspetti, mentale e fisica, e vedere queste gare come opportunità e non come un problema. Ilic? E' un tuttocampista, bravo e di qualità. Deve stare dentro la gara con testa e idee, ma è un giocatore bravo. Simeone? Domani vale il 60-30, uno parte e l'altro entra. Posso contare su due giocatori che stanno trovando la miglior condizione. Adams? Da ciò che so, noi puntiamo molto su questo giocatore. Poi se arrivassero sirene che non tenibili, faremo valutazioni. Ma ad oggi non ci sono. E' un giocatore importante, l'anno scorso ha segnato tanto e dovremo metterlo nelle condizioni giuste. Gineitis? E' stato bravo nella pre-season, mi ha dato disponibilità e l'ho messo in ruoli non colmati. Ha lavorato da esterno, ora è venuto dentro al campo. Ha mobilità e corsa, mi piace e deve centrare la sua prestazione dal punto di vista di attenzione e posizionamento. Sono convinto che sarà un giocatore importante".

Baroni: "Ngonge deve essere intelligente"

"Il pubblico? L'ho detto durante la mia presentazione, per me il tifoso è l'aspetto più importante: si gioca per la gente, il calcio è per loro. Non ho bisogno di avere prove sul calore dei tifosi. Dobbiamo essere noi a muovere un passo importante, dare quell'emotività e quelle emozioni che a me piacciono e che voglio che la squadra trasferisca. Chi mancherà a Milano? Ismajli farà nuovi accertamenti martedì, ma sta già lavorando: dopo la sosta può rientrare. Poi Asllani non sarà con noi, non ci sono altri giocatori assenti. Ieri Njie si è allenato, lo portiamo con noi ed è a posto per fare 10-15 minuti. Ngonge? E' lui che ha la grande opportunità: è stato in una grande squadra, ha lavorato insieme a campioni e ha vinto uno scudetto. Ora ha la possibilità di giocare che non aveva prima, mi aspetto molto da lui perché lui e Asllani hanno cercato questa opportunità. Chi vuole entrare dentro una squadra, lo mette come aspetto primario e possiamo solo beneficiarne. Deve essere intelligente".