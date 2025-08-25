Asllani dall'Inter al Torino, è ufficiale: comunicato, formula e cifre

L'Inter è pronta all'esordio contro il Torino , ma non avrà a disposizione un giocatore: Asllani . Il centrocampista albanse è passato proprio ai granata e andrà a rafforzare la mediana di Baroni , ma neanche il tecnico dei piemontesi potrà schierarlo stasera. Quindi niente sfida da ex. Il giocatore albanese vestirà la maglia numero 32. In nerazzurro il giovane centrocampista non ha trovato spazio ed è stato spesso bersagliato anche dai tifosi, in particolare dopo partite delicate come la Supercoppa italiana persa contro il Milan. Ora avrà la possibilità di mettersi in mostra in una piazza con pressioni differenti.

Asllani al Torino, il comunicato

Questa la nota della società: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristjan Asllani". Poi il comunicato prosegue con la presentazione del profilo del giocatore: "Asllani è nato a Elbasan, in Albania, il 9 marzo 2002. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Empoli, con i toscani ha debuttato tra i professionisti il 13 gennaio 2021 nella gara di Coppa Italia contro il Napoli. Ha terminato la stagione 2020-'21 vincendo il campionato Primavera, mentre da quella successiva è stato aggregato stabilmente in prima squadra, con cui ha totalizzato 27 gare, 1 gol e 2 assist, esordendo in Serie A il 22 settembre, sul campo del Cagliari. Nel luglio 2022 è approdato all'Inter: con i nerazzurri, in tre anni, ha totalizzato complessivamente 99 presenze, segnato 4 gol e servito 5 assist. Nella sua bacheca personale ha messo uno Scudetto (nel 2024), una Coppa Italia (nel 2023) e due Supercoppe italiane (2023 e 2024) oltre all'esordio in campo europeo ed internazionale con la partecipazione alla Champions League (19 presenze) e al recente Mondiale per Club. Per lui anche 33 presenze e 3 gol con la nazionale dell'Albania.Tutto il Torino Football Club accoglie Kristjan Asllani con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!".

Asllani al Torino, le cifre e le modalità della cessione

Per quanto riguarda le cifre, non sono state rese note dai due club, ma come riportato da Schira nelle casse dell'Inter andranno un milione e mezzo per il prestito oneroso e altri 12 milioni, tra 12 mesi, in caso di riscatto del Torino. Non solo: i nerazzurri dovrebbero avere anche al 20% sulla futura rivendita da parte dei granata.