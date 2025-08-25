Vagnati: "Toro ambizioso, non ci poniamo limiti. Sul mercato casella vuota a sinistra"

MILANO - Davide Vagnati , direttore dell'area tecnica del Torino , ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del match contro l' Inter sulla stagione che si aspetta dai Granata: "L'ambizione deve essere dentro di noi, è questo il gusto del calcio. Abbiamo un grande pubblico e una piazza importante: non ci poniamo limiti - aggiunge - C'è un allenatore nuovo, sono arrivati giocatori nuovi e siamo concentrati su quello che dobbiamo fare".

Sul mercato

"Nel mercato può succedere di tutto, a sinistra abbiamo una casella vuota (terzino sinistro, ndr), abbiamo bisogno di un giocatore in quella zona. Poi vedremo cosa accadrà".

Sulla partita

Ai microfoni di DAZN invece Vagnati ha parlato del match contro i nerazzurri: "Mi aspetto una partita con grande concentrazione, contro una squadra di grande valore. Non hanno venduto nessuno e inserito altri giocatori, è una rosa che gioca insieme da molto tempo. Dobbiamo cercare di dare poco spazio. Bisogna lavorare e non parlare per crescere, abbiamo cambiato tanto compresa la guida tecnica e dobbiamo lavorare per trovare il feeling che serve per ottenere risultati".

La scelta di Baroni

"Abbiamo valutato tutto, anche la possibile conferma di Vanoli che ha fatto un buon lavoro e lo ringrazio. Marco ha fatto un grande lavoro a Roma in un ambiente non semplice, volevamo alzare il livello perché quello fatto l'anno scorso non ci basta e speriamo di fare una stagione diversa".

Adams cercato dalla Premier?

"Per noi è un giocatore veramente importante, valutiamo tutto ma insieme a Simeone e Zapata avremo un attacco degno del nostro club"