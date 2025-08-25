Baroni: "Toro, all'Inter hai regalato quattro gol per errori". Masina: "Chiediamo scusa ai tifosi"

MILANO - Prima da dimenticare per Marco Baroni ed il suo Torino travolti a San Siro 5-0 dall'Inter . Le parole dell'allenatore nel post-partita ai micrfoni di Dazn: "Siamo addolorati per il risultato, ma deve darci la cattiveria che oggi è mancata in alcune situazioni. Loro hanno fatto una partita di grande qualità e noi abbiamo sbagliato troppo, non puoi regalare all'Inter palloni che poi ti mettono in difficoltà. Non siamo partiti male, abbiamo cercato la manovra e la pressione alta ma con poca ferocia. Pochi falli commessi, solo due nel primo tempo, un Torino che viene a giocare a Milano deve fare più pressione, palla più coperta, su questo c'è da lavorare".

Troppi errori

"Un solo gol è stato costruito dall'Inter, gli altri sono stati errori nostri che non possiamo concedere a un avversario di valore. La squadra deve crescere e velocemente perché abbiamo un avvio di campionato difficile, devono essere delle opportunità per noi e questa sconfitta deve darci quella spinta, quel dolore, per trovare l'equilibrio e la compattezza che vogliamo".

"Mercato? Sono un po' scarico..."

Ai microfoni di Sky Sport Baroni è tornato sulla partita ed il mercato: "Abbiamo lavorato per prepararci bene, i ragazzi hanno risposto alla grande, hanno lasciato alle spalle il passato, hanno fatto una prova di qualità e intensità. Sin dal primo giorno la squadra si è calata subito nella realtà, hanno accettato il fatto che bisogna fare doppi allenamenti, tutti hanno lavorato a testa bassa, ci siamo presentati in condizioni abbastanza buone, era un'incognita anche per noi. Mercato? Sono un po' scarico dopo questa partita, preferirei parlare della gara, manca qualche giorno. E' giusto avere le emozioni, mi tolgono i pensieri, a volte mi fanno bene, tornare in uno stadio come San Siro dove ho scritto un pezzo di storia di questo club...ma non guardo mai al passato, ho una grossa responsabilità. È una questione mentale, la mente e la motivazione ti danno qualcosina in più, stiamo lavorando molto sotto questo aspetto"