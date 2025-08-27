Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Con Kugyela e Desole la Primavera del Toro è tornata a correre

Zalan tra gli osservati speciali in casa granata di questa stagione. Fabio si è sempre fatto notare, anche precocemente
Paolo Pirisi
1 min
KugyelaDesoleTorino
Con Kugyela e Desole la Primavera del Toro è tornata a correre© LAPRESSE
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Zalan Kugyela è uno degli ultimi talenti che Ruggero Ludergnani ha portato a Torino: era l'estate 2023 e venne messo a disposizione dell'Under 17. Non è nato pronto l'ungherese classe 2007: anzi, ha impiegato un po' di tempo per capire il tatticismo italiano. Ma una volta appresi tutti i segreti si è sbloccato, iniziando a esprimersi al meglio. L'anno scorso Kugyela ha fa

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte