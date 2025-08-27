Toro, l’incubo ricorrente di un popolo prigioniero

Il 5-0 di San Siro non è tutta colpa di Cairo , ma i tifosi del Toro presenti a Milano ce l’avevano soprattutto con lui. E hanno solide motivazioni perché questo film l’hanno visto tante, troppe volte. L’unica cosa che cambia sono i record negativi (mai persa per 5-0 la prima di campionato, per dire), che si aggiungono o si aggiornano in un’umiliante spirale intorno alla quale si sta dolorosamente avvitando l’orgoglio di un popolo eroico che, nonostante tutto, non molla tra rabbia e ironia. Lo sanno benissimo, i tifosi, che il 5-0 di San Siro è la conseguenza di una prestazione lisergica di giocatori che fornivano assist agli avversari e assistevano passivi alla loro stessa disfatta (ad alcuni mancavano i popcorn). Ma, attenzione, perché sanno anche che quel 5-0 è frutto dell’ ennesima campagna acquisti monca e della perenne incompiutezza degli ultimi vent’anni di Toro .

Toro, altro mercato non all'altezza

Stavolta, messo a posto l’attacco, sono stati lasciati i buchi in una difesa, non all’altezza e rinforzata con il solo Ismajli, fermo per infortunio e con un ruolino clinico che denuncia una certa tendenza al ko muscolare. E c’entra anche il cambio di sistema di gioco nel mezzo dell’estate, rimettendo in discussione un piano tecnico che forse meritava una riflessione più approfondita in fase di progettazione e poi una più solida coerenza. E la furia dei tifosi, che ha nitidamente scandito la colonna sonora della sconfitta di San Siro, nasce dal fastidio nel vedere, ogni anno, la squadra smontata e rimontata quasi sempre in peggio. Che i club italiani debbano vendere per sopravvivere si sono abituati anche i tifosi di Juve, Milan, Inter, Atalanta e Napoli, figuriamoci se non lo accettano quelli del Toro, ma si infuriano quando cedi un ottimo giocatore, incassando bene, e lo sostituisci con uno mediocre, spendendo poco. Perché, va bene non potersi affezionare a nessuno e, ci si può fare andare perfino bene che il Toro sia una squadra di fugace passaggio, ma svendere l’ambizione significa soffocare qualsiasi sogno, anzi vuole dire tenere prigioniero di un incubo il popolo granata che, nel labirinto della mediocrità, matura sempre più rabbia e, quel che è peggio, anche noia. Il mercato è ancora aperto, la speranza che vengano tappati i buchi è appesa ai soliti incastri degli ultimi giorni, ma difficilmente il progetto potrà essere completato e sarà un Toro monco, cioè il solito Toro degli ultimi vent’anni.