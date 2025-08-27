"Tutto falso, un piano estorsivo e diffamatorio": Maripan durissimo sulle accuse di revenge porn© .

Il calciatore della nazionale cilena e del Torino, Guillermo Maripan, dopo la denuncia per revenge porn sporta contro di lui dalla nota influencer cilena Carmen Castillo, conosciuta come Carmen Tuitera, ha ricevuto nuove accuse da una ragazza spagnola. Come riportato dai media cileni, la ragazza ha riferito di aver avuto una relazione con il giocatore e di averlo denunciato per episodi che hanno compromesso la sua stabilità fisica, psicologica, emotiva ed economica. Ha raccontato poi che dopo la fine della relazione sono stati diffusi sui social video e foto intime senza il suo consenso tramite account anonimi. Maripan ha "negato categoricamente" le accuse definendole "false".