"Tutto falso, un piano estorsivo e diffamatorio": Maripan durissimo sulle accuse di revenge porn© .

Il calciatore della nazionale cilena e del Torino, Guillermo Maripan, dopo la denuncia per revenge porn sporta contro di lui dalla nota influencer cilena Carmen Castillo, conosciuta come Carmen Tuitera, ha ricevuto nuove accuse da una ragazza spagnola. Come riportato dai media cileni, la ragazza ha riferito di aver avuto una relazione con il giocatore e di averlo denunciato per episodi che hanno compromesso la sua stabilità fisica, psicologica, emotiva ed economica. Ha raccontato poi che dopo la fine della relazione sono stati diffusi sui social video e foto intime senza il suo consenso tramite account anonimi. Maripan ha "negato categoricamente" le accuse definendole "false".
Il comunicato di Maripan
"Secondo informazioni riportate da diversi organi di stampa sono stato oggetto di una nuova azione legale che, come le precedenti, costituisce parte di un piano chiaramente estorsivo e diffamatorio", ha scritto il calciatore in un comunicato pubblicato su Instagram, affermando che "queste azioni mirano a ottenere illegittimamente un vantaggio economico a mie spese". Maripan ha accusato poi Carmen Castillo di essere stata disposta a ritirare la denuncia contro di lui solo "in cambio del pagamento di una somma multimilionaria superiore a 300 milioni di pesos". "Questo precedente da solo dimostra la vera motivazione alla base di queste azioni: la ricerca di denaro, non la difesa di alcun diritto", ha sostenuto il calciatore. L'influencer ,da quasi un milione di follower, lo scorso marzo aveva accusato Maripan di aver provato a diffondere video intimi senza il suo consenso e ha ribadito in più occasioni le accuse. Castillo sui social ha appoggiato la ragazza spagnola. "Tutto il mio sostegno", ha scritto su Instagram.