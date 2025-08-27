Tuttosport.com

Toro, difesa sotto accusa: lo Spartak torna su Coco e si ripensa a Cuesta

Il colombiano del Galatasaray è una delle alternative qualora i russi chiudessero l’affare
Ivana Crocifisso
1 min
CocoCuestaTorino
Toro, difesa sotto accusa: lo Spartak torna su Coco e si ripensa a Cuesta© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Non è l’unico reparto a essere finito sotto accusa dopo la cinquina dell’Inter a San Siro, perché la prestazione del Torino è stata deludente nel suo complesso. La prova della difesa ha lasciato però più di un dubbio, mettendo in luce i limiti già evidenziati nelle amichevoli. Logico pensare che da qui alla chiusura del mercato la dirigenza possa correre ai ripari, ma l’intenzione sem

