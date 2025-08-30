Tuttosport.com

Torino-Fiorentina, Simeone e i gol dell'ex per dimenticare San Siro

Il Cholito verso la conferma: in attesa dei rinforzi dal mercato Baroni ha bisogno di un apporto maggiore da parte delle punte
Andrea Piva
1 min
TorinoFiorentinaSimeone
Torino-Fiorentina, Simeone e i gol dell'ex per dimenticare San Siro © Marco Canoniero
TORINO - La prima volta in cui il Torino ha cercato di acquistare Giovanni Simeone è stata nell’estate del 2017: il Cholito si era messo in luce con la maglia del Genoa al suo primo anno in Italia ed era stato individuato come uno dei possibili sostituti di Andrea Belotti. Il Gallo era reduce dalla sua miglior stagione in assoluto, quella dei 26 gol in campionato (28 in totale in Coppa Italia), e il suo no

