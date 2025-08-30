Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

De Biasi: "Toro, puoi fare meglio rispetto a un anno fa"

L'ex tecnico: "Una serata come quella di San Siro può capitare  Baroni mi piace, condivido il passaggio al 4-3-3"
Ivana Crocifisso
1 min
De Biasi: "Toro, puoi fare meglio rispetto a un anno fa"© www.imagephotoagency.it
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Il primo allenatore dell’era Cairo: scelto per la prima volta vent’anni fa per guidare il Torino in quella che si sarebbe poi rivelata una cavalcata vincente verso la Serie A, esonerato a sorpresa, richiamato per ben due volte quando per la squadra era stata necessaria la giusta scossa. Il legame tra il Torino e Gianni De Biasi non si è mai sciolto: ed è con lui che abbiamo analizzato la brutta partenza dell

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte