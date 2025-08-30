Tuttosport.com

Toro, difesa da sistemare: Coco blocca Carboni, torna l’idea Hadjam

Manca l’intesa con lo Spartak per la partenza di Saul. Nuovi contatti per l’esterno algerino dello Young Boys
Andrea Piva
1 min
Toro, difesa da sistemare: Coco blocca Carboni, torna l’idea Hadjam© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Ormai è una corsa contro il tempo in casa Torino per sistemare la difesa. La sessione di calciomercato chiuderà i battenti lunedì alle 20: entro quell’ora Davide Vagnati dovrà riuscire a consegnare a Marco Baroni un nuovo terzino sinistro e, possibilmente, un nuovo centrale. Missione, quest’ultima, non semplice da portare a termine in tre giorni, più che altro per il fat

