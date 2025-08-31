Si muove la classifica del Torino che, dopo la sonora sconfitta subita a Milano contro l' Inter nella prima giornata di campionato, pareggia in casa contro la Fiorentina . Poche emozioni nel match terminato a reti inviolate: i granata sfiorano il vantaggio con Simeone nel primo tempo mentre la Fiorentina spreca una clamorosa occasione nella ripresa con Kean che, dalla linea di porta, riesce a mandare alto di testa su assist di Gosens mentre la palla del tedesco stava entrando in porta dopo aver scavalcato Israel. Comunque tutto sarebbe stato inutile perché il direttore di gara aveva già fischiato un fallo in attacco di Ranieri. In classifica, i granata di Baroni restano terzultimi per la peggior differenza reti.

Torino-Fiorentina 0-0, la cronaca

Buon avvio di gara da parte dei ragazzi di mister Stefano Pioli, che dopo appena 3' si rendono pericolosi con un lancio di Mandragora deviato quasi nella propria porta da Maripan. All'8' arriva il primo squillo dei padroni di casa con Casadei che, servito da Simeone, sciupa una grande occasione facendosi ipnotizzare da De Gea. La prima vera chance della Fiorentina viene costruita al 17' con Dodò che, vedendo Israel fuori dai pali, tenta una conclusione dalla distanza terminata di poco a lato. Cinque minuti più tardi ci prova Kean, ma neanche lui centra lo specchio della porta. Alla mezz'ora anche il nuovo innesto dei toscani Roberto Piccoli entra in partita: l'ex Cagliari riceve da Sohm e calcia in porta, ma trova un attento Israel a dirgli di no. Al 38' Comuzzo si avventa su un pallone vagante e va alla conclusione, sfiorando il palo. Nonostante delle evidenti difficoltà, il Torino si sveglia nel finale di primo tempo andando alla conclusione prima con Ngonge e poi con Simeone, ma De Gea si oppone in entrambi i casi.

Nella ripresa Stefano Pioli effettua subito due sostituzioni mandando in campo Kouadio e Fagioli al posto di Comuzzo e Sohm, ma la prima occasione la costruisce il Torino con un insidioso traversone di Ilic, che viene provvidenzialmente deviato da Ranieri. Al 53' Dodò va al tiro ed impegna Israel, che smanaccia e sventa la minaccia. Al 72' è ancora la formazione viola a farsi vedere in avanti con un colpo di testa di Gosens sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nel finale le due compagini provano a spezzare l'equilibrio, ma al termine dei 4' recupero devono accontentarsi di un pareggio a reti bianche.