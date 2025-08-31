Baroni: "Toro, credo nella crescita. Cosa ci serve". E su Casadei e Asllani...

"Serve serenità"

"Oggi la squadra è stata squadra dall'inizio alla fine - ha detto Baroni -. Lo abbiamo cercato durante la settimana, questo è un processo di crescita. Abbiamo molto giocatori nuovi e c'è da lavorare. Ci sono tanti ragazzi che sono arrivati, è normale che si debba mettere il primo mattone nella prestazione di squadra. Ora si va avanti e si lavora. Credo che il primo passo verso il tifoso lo debba fare la squadra, dimostrando determinazione sul campo. Dobbiamo trovare più serenità, ma fa parte di un processo e ci arriveremo. Sono fiducioso, ci prendiamo questa prestazione".

Baroni e la contestazione

Poi ha commentato così il centrocampo scelto per il match: "Abbiamo giocatori di qualità che stanno crescendo a centrocampo. La squadra deve migliorare nel palleggio. Casadei è un giocatore di spazio e deve saperlo sfruttare meglio. Ci lavoreremo. La sorpresa più bella è stata la sua dedizione e la sua voglia di migliorarsi. Ilic è un giocatore bravo, deve solo stare sereno e andare forte. Asllani ci puà dare quei tempi che ci servono. Credo nella crescita della squadra". Ai microfoni di SkySport Baroni ha parlato anche della contestazione dei tifosi: "E' la squadra che deve fare il primo passo verso i tifosi con compattezza e dedizione. Ora ci manca lucidità con la palla ma è un percorso e siamo appena partiti. Io sono fiducioso, ci prendiamo questa prestazione e andiamo avanti".