Baroni: "Toro, credo nella crescita. Cosa ci serve". E su Casadei e Asllani...

TORINO - Dopo il pesante ko di San Siro contro l'Inter, il Torino di Baroni conquista il primo punto della nuova stagione pareggiando in casa per 0-0 contro la Fiorentina. Nessuna rete dopo 180' per i granata e un grosso ringraziamento a Kean che al Grande Torino si è divorato un gol clamoroso evitando la seconda sconfitta alla formazione di Baroni. Il tecnico dei granata ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro la viola.
"Serve serenità"
"Oggi la squadra è stata squadra dall'inizio alla fine - ha detto Baroni -. Lo abbiamo cercato durante la settimana, questo è un processo di crescita. Abbiamo molto giocatori nuovi e c'è da lavorare. Ci sono tanti ragazzi che sono arrivati, è normale che si debba mettere il primo mattone nella prestazione di squadra. Ora si va avanti e si lavora. Credo che il primo passo verso il tifoso lo debba fare la squadra, dimostrando determinazione sul campo. Dobbiamo trovare più serenità, ma fa parte di un processo e ci arriveremo. Sono fiducioso, ci prendiamo questa prestazione".
Baroni e la contestazione
Poi ha commentato così il centrocampo scelto per il match: "Abbiamo giocatori di qualità che stanno crescendo a centrocampo. La squadra deve migliorare nel palleggio. Casadei è un giocatore di spazio e deve saperlo sfruttare meglio. Ci lavoreremo. La sorpresa più bella è stata la sua dedizione e la sua voglia di migliorarsi. Ilic è un giocatore bravo, deve solo stare sereno e andare forte. Asllani ci puà dare quei tempi che ci servono. Credo nella crescita della squadra". Ai microfoni di SkySport Baroni ha parlato anche della contestazione dei tifosi: "E' la squadra che deve fare il primo passo verso i tifosi con compattezza e dedizione. Ora ci manca lucidità con la palla ma è un percorso e siamo appena partiti. Io sono fiducioso, ci prendiamo questa prestazione e andiamo avanti".