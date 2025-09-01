Tuttosport.com

Toro, Baroni vede la crescita e intanto arriva Nkounkou: l'ultimo acquisto

Il tecnico granata soddisfatto della reazione dopo il disastro di San Siro: "Però con maggiore cattiveria avremmo segnato e vinto"
Ivana Crocifisso
1 min
Torinobaroni
Toro, Baroni vede la crescita e intanto arriva Nkounkou: l'ultimo acquisto© ANSA
TORINO - Il Torino ha inseguito per settimane un terzino sinistro da alternare a Biraghi, ritrovandosi spesso a cambiare obiettivo. Fino a ieri, quando Niels Nkounkou è atterrato all’aeroporto di Caselle, pronto per le visite mediche (programmate per questa mattina) che precederanno la firma e l’annuncio. Classe 2000, di nazionalità francese, Nkounkou arriva dall’Eintracht Francoforte con la formula del prestito oneroso - 500 mila euro - con obbligo di riscatto

