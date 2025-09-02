Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

I 20 anni di Cairo? Ha ragione. Non c’è nulla da festeggiare

Il 2 settembre del 2005 diventava presidente del Torino: era osannato dai tifosi, che lo chiamavano papa Urbano. Da anni è contestato: «Vendi il club!»
Marco Bonetto
1 min
I 20 anni di Cairo? Ha ragione. Non c’è nulla da festeggiare© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Tra papa Urbano e Cairo vendi, cori di pancia e di cuore dei tifosi, si allungano 20 anni e soprattutto si dilata la parabola di un grande spreco. Un immenso spreco. Perché l’imprenditore Urbano Cairo, ex segretario personale di Silvio Berlusconi, dal 2 settembre 2005 presidente del Torino, ha davvero gettato nel fuoco un gigantesco patrimonio popolare di sentimenti e potenzialità, di speranze e f

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte