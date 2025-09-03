Tuttosport.com

Toro, l’ultimo record: in 13 mesi 4 cessioni per 111,5 milioni

Il club di Cairo è tornato a chiudere il bilancio in attivo grazie alla vendita di Buongiorno e Bellanova. E i sostituti? Non all’altezza
Marco Bonetto
1 min
TorinoCairoMercato
Toro, l’ultimo record: in 13 mesi 4 cessioni per 111,5 milioni© Marco Canoniero
Torino

Torino

Mai Urbano Cairo aveva firmato cessioni così remunerative in appena 13 mesi, oltre 100 milioni, per la precisione 111,5. Al di là dello sviluppo pluriennale delle rate e nell’attesa che si traducano in realtà i bonus più facili, resta il fatto che dal luglio del 2024, e prim’ancora che si aprisse lo scorso mese di agosto, il saldo dei 4 maggiori giocatori venduti è decollato a cifre mai viste pri

