Galante: «Abbiate fede in Baroni. Il Toro c’è per l’Europa»

«Vado controcorrente rispetto a quanto emerso nelle prime due giornate: a me questo Torino piace. Hanno cambiato parecchio e ritengo sia necessario un po’ di tempo per far assimilare alla squadra i nuovi principi di gioco di Baroni, ma al tempo stesso ritengo che sia stato fatto un bel mercato». Parola di Fabio Galante. Uno che la maglia granata l’ha indossata in 135 gare ufficiali per tra il 1999 e il 2004. Chi meglio di un ex difensore come lui per a