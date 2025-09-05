Baroni: "Il Torino deve crescere senza fretta. Israel non è Milinkovic. E Bremer il primo anno..."

Il campionato del Torino è partito in salita con il 5-0 di San Siro contro l' Inter che ha allarmato l'ambiente e fatto perdere qualche certezze al gruppo guidato da Marco Baroni . Il tecnico toscano, dopo una stagione in chiaroscuro con la Lazio , arrivata prima nel maxi girone di Europa League ma estromessa dall'europa a causa del settimo posto in campionato, ha deciso di accettare in estate la proposta del presidente Cairo che ha dato vita ad una vera e propria rivoluzione granata sul mercato. Lo 0-0 contro la Fiorentina ha mostrato dei miglioramenti sul piano difensivo per una rosa del tutto rinnovata, soprattutto in mezzo al campo e in attacco con gli innesti di Ngonge e Simeone .

Baroni e un centrocampo rinnovato

Marco Baroni a Sky Sport ha parlato facendo il punto della situazione circa un avvio di stagione che certamente poteva essere migliore. La speranza è che questa pausa per le nazionali possa dare la possibilità al gruppo di amalgamarsi e lavorare dal punto di vista tattico: "Dobbiamo lavorare prima di tutto sull'atteggiamento che in Serie A non si può assolutamente fallire. Quando di fronte hai una squadra come l'Inter non puoi permetterti di scendere in campo senza ferocia, si fanno figuracce". Il centrocampo granata è stato rinnovato dal mercato, tant'è che allo stato attuale c'è abbondanza: "Casadei è uno che sa e deve inserirsi, queste sono le sue caratteristiche e vanno esaltate. Ilic invece è uno di qualità, così come Anjorin che deve stare bene e crescere. Abbiamo una mediana con varie soluzioni, Gineitis è uno di mobilità, che si adatta sia a giocare in ampiezza che in profondità. Infine è arrivato Asslani che deve dettare i tempi e aspettiamo Ilkhan che è al rientro da un infortunio ed ha delle somiglianze con l'albanese".