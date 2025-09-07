Lazaro, dopo Vanoli è cambiato tutto: nel Toro di Baroni è in bilico

TORINO - Lo scorso anno ha saltato solo tre partite: le restanti - salvo rare eccezioni - le ha giocate quasi tutte da titolare. Imprescindibile, intoccabile: Valentino Lazaro del Toro di Vanoli era centrale nel progetto del tecnico ma più nello specifico nel sistema di gioco, specialmente da quanto i granata avevano scelto di virare sul 4-2-3-1. Questione di stima dell’allenatore ma pure di necessità: non c’è mai stato lo scorso anno un vice del