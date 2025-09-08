"Toro, Vlasic svolterà così. Ma il mercato in difesa..."

Da allenatore del Torino ha vissuto stagioni spesso travagliate: quello che però non è mai mancato alle squadre di Giancarlo Camolese è il carattere, la volontà di sovvertire un pronostico già scritto. Ed è pure il motivo - al di là di quel memorabile derby del 3-3 con la Juventus - per il quale è ancora ricordato con affetto dai tifosi granata. Camolese, tutto un mercato intero a costruire un Torino per