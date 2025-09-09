Tuttosport.com

Toro, attacco senza gol: tattiche e urla anti... record

Nessuna rete dopo 2 gare di campionato: non capitava da 11 anni. Simeone ed esterni sotto pressione al Fila
Ivana Crocifisso
1 min
Toro, attacco senza gol: tattiche e urla anti... record© Marco Canoniero
Torino

Torino

TORINO - Che l’attacco non abbia ancora inciso in questo campionato è un dato di fatto, quasi un eufemismo, considerato che di gol in due partite ne sono arrivati zero. Al Filadelfia, però, nell’ultima settimana, Baroni ha potuto lavorare con il reparto offensivo quasi al completo. Non una possibilità di poco conto, considerato che negli altri reparti le Nazionali hanno attinto con generosità, decimando la difesa ma pur

