Torino, c’è un problema in più: solo tre italiani in rosa

Dal 2022 la squadra granata ha sempre meno giocatori nati nel nostro Paese. La svolta dal 2° anno di Juric, quando diminuirono da 10 a 5. Gli stranieri mediamente costano di meno
Ivana Crocifisso
1 min
Torino, c'è un problema in più: solo tre italiani in rosa
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Le partenze di Ricci e Donnarumma hanno ridotto ulteriormente la presenza di giocatori italiani nel Torino. Un dato che fa riflettere non solo se paragonato agli altri club di Serie A, ma anche in riferimento al numero di calciatori, nati nel nostro Paese, nella rosa granata fino a pochi anni fa. Paleari, Biraghi e Casadei: sono loro al momento gli unici tre giocatori italiani a disposizione di Bar

