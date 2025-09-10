Anjorin si presenta: "Il Torino ha una grande storia. Mi chiamo Tino in onore di Asprilla"

" Torino è una città bellissima, il Toro ha una grande storia: tutti si sono rivelati gentili e accoglienti, mi sento a mio agio qui": così il nuovo centrocampista granata, Tino Anjorin , si presenta ai suoi tifosi. "Mi chiamo Tino in onore di Asprilla, era il soprannome di mio papà che faceva il calciatore anche lui e mi hanno chiamato così - aggiunge ai canali ufficiali del club di via Viotti - mentre mio fratello si chiama Zico: in famiglia andiamo davvero pazzi per il calcio".

Le parole di Anjorin

E sulla sua carriera: "Ringrazio tanto mio padre, senza i suoi sacrifici non sarei arrivato fino a qui - conclude Anjorin - e l'esperienza al Chelsea mi è servita tanto: sono migliorato giocando con grandi campioni e con Lampard come allenatore, credo che la forza mentale sia fondamentale per chi gioca a calcio perché siamo sempre sotto esame".