Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Israel deve sfidare anche l’ombra lunga di Caprile

Dopo la nazionale, il portiere torna a respirare le pressioni con il Toro. L’agente dell’estremo difensore del Cagliari: «Il Toro voleva lui al posto di Vanja»
Nicolò Schira
1 min
IsraelTorino
Israel deve sfidare anche l’ombra lunga di Caprile© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Franco Israel è pronto a rimboccarsi le maniche per prendere la rincorsa verso i suoi sogni: imporsi in Serie A col Toro e volare in estate al Mondiale con la Celeste. Il portiere tornerà abile e arruolabile per i granata da domani dopo i 10 giorni vissuti in Sudamerica con la nazionale uruguaiana. Attualmente però l’ex Sporting è al terzo posto nelle gerarchie del ct Marcelo Bielsa, che come titolare sta puntando forte su

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte