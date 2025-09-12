Tuttosport.com

Torino, Zapata show: scatta, tira, segna, urla!

Il capitano dei granata sta sempre meglio. Il bomber scalpita in allenamento, i collaboratori di Baroni lo incitano e i compagni gli dedicano cori
Gioele Franco
1 min
ZapataTorinobaroni
Torino, Zapata show: scatta, tira, segna, urla!© LAPRESSE
Torino

Torino

TORINO - I compagni lo acclamano e gli dedicano cori, Baroni e i tifosi lo aspettano con ansia e lui intanto scalda i motori in allenamento. Continua a vele spiegate il recupero di Duvan Zapata dall’infortunio al ginocchio che lo ha colpito lo scorso 5 ottobre e lo ha costretto ai box per quasi un anno intero. Come in molti ricorderanno, infatti, nella gara a San Siro contro l’Inter (in cui il colombiano trovò anche la

