Ismajli: "Il Toro ha anticipato tutti per avermi. La Serie A il mio sogno da bambino"

"Il Toro ha anticipato tutti per avermi, quando si è presentata l'occasione l'ho colta al volo: tutti conoscono bene la società, la sua storia e i suoi tifosi": così il nuovo difensore granata, Ardian Ismajli, si presenta al canale YouTube del club. "Sono arrivato da qualche settimana e anche a mia moglie piace molto la città, piano piano la vedremo tutta - continua il centrale kosovaro naturalizzato albanese - mentre io inizierò la mia sesta stagione in Serie A: era il mio sogno, da bambino volevo guardare solo il campionato italiano".