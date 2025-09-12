Tuttosport.com

Toro, Lazaro alla ricerca dello spazio: ora non ha più certezze

L’austriaco è in scadenza di contratto: a gennaio senza garanzie potrebbe andare via
Ivana Crocifisso
1 min
Toro, Lazaro alla ricerca dello spazio: ora non ha più certezze© sportinfoto/DeFodi Images
TORINO - Sulla trequarti destra, nell’ultima stagione, è stato un titolarissimo. Di più, perché Lazaro era diventato per il Torino di Vanoli un giocatore difficile da sostituire, tanto che nell’interpretazione fatta dall’ex allenatore granata del 4-2-3-1 risultava difficile sostituirlo. Non c’era in rosa nessuno in grado di farlo (e di esperimenti ce ne sono stati, con risultati mai brillanti), così da rende

