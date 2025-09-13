Baroni: “Toro, serve personalità e spessore. La Roma è prima da otto mesi”. Su Adams e Simeone...

Il Toro troverà una Roma inarrestabile in casa

Baroni ha lodato l'ottimo rendimento della Roma tra le mura amiche e ha analizzato le difficoltà che si presenteranno nell'affrontare la squadra di Gasperini: "La Roma è prima in classifica da otto mesi. Conosciamo le nostre difficoltà, ma sono proprio queste le partite che devono testare il livello della squadra. Serve una gara di personalità e spessore e con ritmo. La Roma è solida, servirà una gara di grande spessore. Sarà importante vincere i duelli".

Il Toro sta bene ma non è al completo

Il tecnico ha poi fatto il punto della situazione, parlando dello stato di salute della squadra e tenendo aperto qualche ballottaggio: "La squadra sta bene e non accetto alibi ma ci vuole tempo per assemblare un gruppo nuovo. Ismajli è rientrato da questo piccolo stop, con Zapata lavoriamo ogni giorno per ridurre il gap. Recuperiamo Gineitis, che aveva un piccolo problema, mentre non sarà disponibile Masina. Non verrà rischiato a causa di un affaticamento. Anche Schuurs non rientrerà ci siamo presi ancora del tempo nonostante la sua dedizione al lavoro". Ci sarà staffetta invece tra Adams e Simeone: "Sono due giocatori forti, ho parlato con loro e in questo momento anche per esigenze di squadra uno parte, l'altro entra. Ma lavoriamo anche per farli stare in campo insieme. Quando la squadra ha trovato identità e solidità, possono e dovranno giocare insieme".

Baroni risponde a Cairo

Urbano Cairo, presidente del Torino, in settimana ha spiegato che l'obiettivo stagionale è quello di fare meglio dello scorso anno in vista degli investimenti fatti sul mercato. In conferenza è arrivata la risposta di Baroni: "Stiamo lavorando per questo. Serve forza mentale per ambire ad un miglioramento collettivo. Fa bene avere anche un pizzico di pressione, altrimenti cosa sarebbe il nostro lavoro? Noi la vogliamo, ogni giorno rinnoviamo una sfida con noi stessi. E questo mi piace".