Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Il Toro in trasferta, 167 giorni senza gol: paracadute 2 punte

Simeone provato al Fila con Zapata e negli ultimi giorni con Adams: la soluzione è adottabile nella ripresa
Marco Bonetto
1 min
TorinoZapatabaroni
Il Toro in trasferta, 167 giorni senza gol: paracadute 2 punte© sportinfoto/DeFodi Images
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Ancora zero gol in campionato, in due partite. Cinque subiti, contro l’Inter, ma nessuno finito nella porta dei nerazzurri o nel successivo pareggio con la Fiorentina, senza reti. In precedenza, un gol al Modena, in Coppa Italia, di Vlasic, segnato in una partita tribolata, in specie nel primo tempo, sino al cambio di modulo salvifico, con l’ingresso di un regista (Ilkhan). Il Torino ha dimostrato di fare fatica a creare occasioni pericolose, lo 0 a 0 contro

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte