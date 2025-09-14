Baroni: "Simeone, non ci speravamo". Poi torna sull'Inter: "Toro troppo pulito"

"Abbiamo cambiato molto e sono arrivati giocatori che erano fermi prima. La squadra oggi mi è piaciuta molto, c'è stata molta pressione e abbiamo optato per un sistema diverso: il nostro 4-3-3 poteva farci soffrire: se devo mettere l'evidenza su qualcosa, dopo il gol avremmo potuto cercare di chiuderla ma la strada è questa. Vieni a giocare in uno stadio importante, con tanto entusiasmo. Nella prima giornata c'è stata tanta difficoltà, poi la squadra ha trovato ordine e compattezza: abbiamo trovato le giuste distanze, secondo me c'è ancora più lavoro da fare e ha un potenziale importante". Così Marco Baroni commenta il successo del Torino sulla Roma all'Olimpico, deciso dalla gran conclusione di Giovanni Simeone, che oltre a valere i primi 3 punti dopo il ko all'esordio contro l'Inter e il pareggio a reti inviolate con la Fiorentina, porta in dote anche la prima marcatura granata in campionato. L'agenda del Toro, che sale dunque a quota 4 punti in classifica, prevede ora la sfida interna con l'Atalanta di Ivan Juric in programma alle ore 15 di domenica 21 settembre. A seguire, il secondo turno di Coppa Italia contro il Pisa previsto per giovedì 25 al Grande Torino.
Baroni: "Non abbiamo paura"
Queste le parole del tecnico granata: "C'è da lavorare e non ci spaventa il percorso, il gruppo è nuovo e queste vittorie regalano morale e uniscono il gruppo. Affollamento in attacco? Non è un problema: in questo momento, c'è da andare verso le necessità della squadra - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Io gli attaccanti forti li ho e li metto in campo come posso: con Zapata ci confrontiamo giornalmente, Adams è molto disponibile. Voglio metterli in campo e voglio far gol". In conferenza stampa Baroni ha poi aggiunto: "Ho molto rispetto di Gasperini, sapevo che potevano giocare con due trequartisti in attacco. Siamo stati bravi a vincere la partita. Anzi, in questo momento la stima verso di lui è ancora maggiore, da questo punto di vista. Per quanto riguarda la gara, no. In settimana pensavo che loro potessero giocare con due o tre trequartisti, che ci potevano dare fastidio. Secondo me il 4-3-3 può andare un po' in difficoltà con i due o tre trequartisti, perché si abbassano molto a venire a prendere palla. E quindi ho pensato di togliere un centrocampista e di mettere un difensore in più, proprio per poter uscire meglio su questi giocatori e gestire l'ampiezza".
Baroni: "Simeone? Non ci speravamo"
"Con la Fiorentina, ad esempio, avevamo scelto il 3-4-1-2 e avevamo tenuto molto bene il campo, perché c’erano i riferimenti: i due o tre trequartisti ti portano fuori, oltre ai difensori centrali, e puoi andare un po' in difficoltà. Per questo abbiamo optato per questa soluzione, ma al di là di questo abbiamo preparato la partita cercando di dare pressione, tenerli lontani e andare nell’area avversaria. Nel primo tempo l’abbiamo fatto molto bene. Quello che ho detto ai ragazzi è che ho fatto i complimenti. Magari nell’ultima parte di gara, anche per via delle poche energie e del grande caldo, ci siamo abbassati troppo. Ma questa è una cosa che la squadra non deve fare, perché così rischi di concedere occasioni agli avversari solo per esserti abbassato troppo. Simeone? Nel progetto iniziale pensavamo che non saremmo riusciti a prenderlo. Quando il Presidente mi ha parlato di questa opportunità, ho detto di prenderlo subito, perché è un giocatore che mi piace: ha energia ed è uno che attacca continuamente la profondità".
Baroni: "A San Siro Toro troppo pulito"
"Adesso spero di poter riportare tutti e tre gli attaccanti alla miglior condizione. Intanto, di poter riavere Duván almeno a un livello medio, perché ancora gli manca qualcosina. Con loro tre in forma possiamo avere anche un’altra soluzione, non giocare sempre allo stesso modo. In questo momento, Gio ci dà quello che ci serve. La squadra ha tanta energia, lui ci aiuta molto nella prima pressione. Ha fatto una buona partita, sono contento che abbia trovato anche un gran gol. Ma a me non stupisce. Mi sono arrabbiato dopo la gara di Milano. A San Siro, nel primo tempo facciamo due falli, tra il primo e il secondo ne facciamo sei e l'Inter fa 20 falli, cioè il Torino si presenta là, fa una partita pulita, perché poi abbiamo anche giocato, abbiamo fatto 350 passaggi, ma una partita troppo pulita, in più quattro gocce le siamo fatte da soli. Quindi, diciamo che se non vinci, impari, e quella è stata una bella lezione dura, perché ci ha riportato, compreso me, quindi ci ha riportato bene, siamo ripartiti, lavorando molto sulle pressioni, una squadra che andava fuori senza portare pressione, questo nel calcio di adesso. Nel calcio moderno non si può fare, noi dobbiamo tirare fuori una squadra che sappia andare ad aggredire nella metà campo avversaria, portando le giuste pressioni, nelle giuste distanze, la squadra ora sta iniziando a fare, però io non sono.
Baroni: "Non sono un cercatore di anime"
"Lo sapete, mi conoscete, non sono un cercatore di anime, però questa squadra, questa, oggi, con me, ci avrà 25 allenamenti. Nella conferenza pre-gara, un giornalista mi dice che sono al centesimo giorno, ho capito, ma nel centesimo giorno, se uno comincia a contare i giorni da quando hanno telefonato in Torino, allora vedete, a volte dobbiamo anche pensare che il percorso di un allenatore non è così pigio e buttone, noi parliamo dei giocatori che l'anno scorso non hanno giocato poco o niente, quindi Simeone l'ultima partita intera l'ha fatta qui in Lazio-Napoli, quindi c'è del lavoro da fare, a me il lavoro non mi spaventa, però non chiedo tempo, perché non ne abbiamo più, quindi è inutile chiedermi. Il portiere un giocatore di movimento? Oggi abbiamo cercato questa soluzione perché loro venivano avanti a portare pressione. So bene che le squadre di Gasperini ti vengono a prendere uomo su uomo, quindi abbiamo provato a svuotarli dentro e ad allungarli un po’. È una soluzione che, piano piano, spero di riuscire a mediare con il lavoro".
Simeone: "Sono in una grande squadra"
Anche Simeone è intervenuto sulla prima vittoria in campionato decisa dalla sua sesta marcatura contro la Roma: "Sono contento, non solo per il gol ma perché abbiamo vinto giocando una grande partita, facendo squadra e soffrendo nel finale. Sono qui da poco, mi sto adattando e ho trovato una bella città, un posto molto tranquillo. Mia moglie sta bene ed è la cosa più importante per me. Sono in una grande squadra e in un grande gruppo, stiamo costruendo qualcosa di bello. La dedica? A mia moglie incinta". Così invece Cyril Ngonge: "Simeone può dare sicuramente quella grinta che mette in campo in ogni partita e in allenamento. Ci riesce a dare carica e qualità, è un grande giocatore per questa squadra. Spero vada in doppia cifra, glielo auguro. Cos'è cambiato dopo il 5-0 con l'Inter? Lo spirito di squadra".
