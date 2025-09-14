Baroni: "Simeone, non ci speravamo". Poi torna sull'Inter: "Toro troppo pulito"

"Abbiamo cambiato molto e sono arrivati giocatori che erano fermi prima. La squadra oggi mi è piaciuta molto, c'è stata molta pressione e abbiamo optato per un sistema diverso: il nostro 4-3-3 poteva farci soffrire: se devo mettere l'evidenza su qualcosa, dopo il gol avremmo potuto cercare di chiuderla ma la strada è questa. Vieni a giocare in uno stadio importante, con tanto entusiasmo. Nella prima giornata c'è stata tanta difficoltà, poi la squadra ha trovato ordine e compattezza: abbiamo trovato le giuste distanze, secondo me c'è ancora più lavoro da fare e ha un potenziale importante". Così Marco Baroni commenta il successo del Torino sulla Roma all'Olimpico , deciso dalla gran conclusione di Giovanni Simeone , che oltre a valere i primi 3 punti dopo il ko all'esordio contro l' Inter e il pareggio a reti inviolate con la Fiorentina, porta in dote anche la prima marcatura granata in campionato. L'agenda del Toro, che sale dunque a quota 4 punti in classifica, prevede ora la sfida interna con l' Atalanta di Ivan Juric in programma alle ore 15 di domenica 21 settembre. A seguire, il secondo turno di Coppa Italia contro il Pisa previsto per giovedì 25 al Grande Torino.

Baroni: "Non abbiamo paura"

Queste le parole del tecnico granata: "C'è da lavorare e non ci spaventa il percorso, il gruppo è nuovo e queste vittorie regalano morale e uniscono il gruppo. Affollamento in attacco? Non è un problema: in questo momento, c'è da andare verso le necessità della squadra - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Io gli attaccanti forti li ho e li metto in campo come posso: con Zapata ci confrontiamo giornalmente, Adams è molto disponibile. Voglio metterli in campo e voglio far gol". In conferenza stampa Baroni ha poi aggiunto: "Ho molto rispetto di Gasperini, sapevo che potevano giocare con due trequartisti in attacco. Siamo stati bravi a vincere la partita. Anzi, in questo momento la stima verso di lui è ancora maggiore, da questo punto di vista. Per quanto riguarda la gara, no. In settimana pensavo che loro potessero giocare con due o tre trequartisti, che ci potevano dare fastidio. Secondo me il 4-3-3 può andare un po' in difficoltà con i due o tre trequartisti, perché si abbassano molto a venire a prendere palla. E quindi ho pensato di togliere un centrocampista e di mettere un difensore in più, proprio per poter uscire meglio su questi giocatori e gestire l'ampiezza".

Baroni: "Simeone? Non ci speravamo"

"Con la Fiorentina, ad esempio, avevamo scelto il 3-4-1-2 e avevamo tenuto molto bene il campo, perché c’erano i riferimenti: i due o tre trequartisti ti portano fuori, oltre ai difensori centrali, e puoi andare un po' in difficoltà. Per questo abbiamo optato per questa soluzione, ma al di là di questo abbiamo preparato la partita cercando di dare pressione, tenerli lontani e andare nell’area avversaria. Nel primo tempo l’abbiamo fatto molto bene. Quello che ho detto ai ragazzi è che ho fatto i complimenti. Magari nell’ultima parte di gara, anche per via delle poche energie e del grande caldo, ci siamo abbassati troppo. Ma questa è una cosa che la squadra non deve fare, perché così rischi di concedere occasioni agli avversari solo per esserti abbassato troppo. Simeone? Nel progetto iniziale pensavamo che non saremmo riusciti a prenderlo. Quando il Presidente mi ha parlato di questa opportunità, ho detto di prenderlo subito, perché è un giocatore che mi piace: ha energia ed è uno che attacca continuamente la profondità".