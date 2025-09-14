"È per lui, ha sconfitto il cancro": Coco e la dedica da brividi dopo Roma-Toro

Una vittoria preziosissima per il Torino , e una dedica che ne avvalora ancora di più l'importanza. Giovanni Simeone segna e stende la Roma : i granata, dopo il pesante ko all'esordio contro l' Inter e il pareggio casalingo con la Fiorentina, sono riusciti ad espugnare l'Olimpico e a trovare il primo successo di questo campionato. Squadra di Gasperini battuta con la rete del 'Cholito', ma a segnare il gol più bello è Saul Coco nel post gara con una dedica speciale al suo ex compagno di squadra Kirian Rodriguez , in "campo" per la partita più importante e con la vittoria sempre più vicina.

Saul Coco, la dedica post Roma-Torino

Nella conferenza post gara a prendere parola il classe 1999, che prima analizza la partita: "Periodo duro dopo la sconfitta con l'Inter, ma ci siamo detti che da lì sarebbe ripartita la nostra stagione. Già con la Fiorentina c'erano stati miglioramenti e oggi arrivano 3 punti importanti come premio. Il cambio modulo con la difesa a 3? Non penso dipenda solo da questo: la scorsa settimana eravamo schierati a 4 e abbiamo fatto un'ottima partita contro una grande squadra. La differenza l'ha fatta soprattutto la cattiveria. Dobbiamo ancora migliorare in fase di possesso: né con la Fiorentina né oggi siamo riusciti ad entrare bene con la palla. Sono cose su cui serve lavorare, ma vincere aiuta".

Alla domanda su un'eventuale dedica speciale, Saul Coco, commuovendosi, risponde senza esitazioni: "In settimana ho ricevuto una notizia strepitosa: il mio ex compagno di squadra Kirian Rodriguez ha superato il cancro ed è vicino ad ottenere la sua vittoria più importante. Sono davvero felice per lui: non vedo l'ora di rivederlo, gli mando un forte abbraccio".

La storia di Kirian Rodriguez

Kirian Rodriguez è un calciatore spangolo, centrocampista del Las Palmas. Ed è proprio lì che Saul Coco lo ha conosciuto, condividendo la stessa maglia per diverse stagioni. Nel 2022 Rodriguez era stato costretto ad un lungo stop a causa del linfoma di Hodgkin che lo aveva colpito. Dopo aver superato il momento difficile, la doccia gelata: ad inizio 2025 il calciatore ha annunciato di aver avuto una recidiva, dovendo di nuovo interrompere l'attività sportiva e sottoponendosi alle cure del caso. Una nuova partita vinta per Kirian Rodriguez, come annunciato da un emozionato Saul Coco: ora la grande attesa per rivederlo in campo, ancora con la maglia del suo Las Palmas.