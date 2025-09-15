Tuttosport.com

Cholitoro da sballo, ciao Roma: Baroni ha vinto a scacchi contro Gasperini

La punta argentina con una prodezza nel secondo tempo supera Svilar ritrovando quel gol che gli mancava da oltre un anno
Marco Bonetto
1 min
TorinoRomaSimeone
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

INVIATO A ROMA - Con grandissimo merito il Toro si beve un San Simeone gigantesco, un bicchierone, anzi una caraffa, una bevanda argentina rigenerante, ammaliante, fin immaginifica, più che dissetante per il morale, per la classifica, per lo spogliatoio, per Baroni, naturalmente per il Cholito, per i tifosi: tanti e caldissimi anche qui all’Olimpico, surclassati nel numero dai quasi 63 mila giall

