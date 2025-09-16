Tuttosport.com

Così il Toro può giocare con le 2 punte

Dal 4-3-1-2 a un 4-4-2 molto offensivo, il tecnico studia come far convivere i due sudamericani
1 min
Serie ATorinoAttacco
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Le vittorie esaltano la squadra che le conquista, aiutano i giocatori a ritrovarsi, spingono anche a chiedersi cosa si potrebbe fare di più perché in fondo si ha sempre la volontà di spingersi oltre. Nel caso del Torino non si tratta del non volersi accontentare, al contrario dopo un lungo periodo di magra l’idea di poter contare non su uno ma su due attaccanti potenzialmente da dop

