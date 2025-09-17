Tuttosport.com

Contattaci
Torino, Baroni conferma la difesa a 3 per battere pure Juric

L’Atalanta gioca in modo simile alla Roma, per questo il tecnico potrebbe riproporre il 3-4-3
Andrea Piva
1 min
Torino, Baroni conferma la difesa a 3 per battere pure Juric© BARTOLETTI
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Marco Baroni aveva sorpreso tutti, domenica, schierando il Torino con il 3-4-3 anziché con quel 4-3-3 che si era visto nella precedenti due partite. Se dovesse riproporre lo stesso sistema di gioco contro l’Atalanta, ci sorprenderemo però di meno; e non solo perché sarebbe qualcosa di già visto, ma in quanto Atalanta e Roma sono squadre che da un punto di vista tattico si assomigliano e il sistema studiato pe

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte